РИАМО - 2 фев. В поселке Калиненец Наро-Фоминского городского округа полицейский погиб от ножевого ранения, полученного в ходе бытового конфликта, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Первого февраля в медучреждение с проникающим ножевым ранением был доставлен сотрудник полиции, который впоследствии скончался. Находился в свободное от службы время. Телесные повреждения получил в ходе бытового конфликта», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшего следственными органами проводится проверка.