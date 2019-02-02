РИАМО - 2 фев. В подмосковном Серпухове из окна пятого этажа жилого дома выпал ребенок, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Со службы «112» поступило сообщение в полицию о том, что первого число из окна квартиры на пятом этаже по улице Ногина выпал несовершеннолетний ребенок 2013 года рождения. Госпитализирован в тяжелом состоянии», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.