РИАМО - 2 фев. В аэропортах московского авиаузла «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» утром в субботу задержали и отменили 38 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» 11 рейсов задержали, еще восемь отменили. В аэропорту «Шереметьево» 11 рейсов задерживаются. Во «Внукове» пять рейсов задержали.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани задержали три рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.