РИАМО - 2 фев. Карантин по бешенству животных сняли на некоторых территориях городского округа Домодедово, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (1 февраля – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 30 ноября 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Щербинка городского округа Домодедово», – говорится в документе.

Ограничения сняли от южной границы села Домодедово до южной границы деревни Истомиха, далее на юг вдоль границы городского округа Домодедово до северной границы деревни Борисово, далее до западной границы села Долматово и далее на север вдоль границы городского округа Домодедово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.