РИАМО - 2 фев. После тяжелой болезни 1 февраля скончался диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР, один из первых ведущих программы «Время» Евгений Суслов, его отпевание пройдет 4 февраля в столице, сообщила диктор и телеведущая Алла Данько.

«После тяжелой болезни умер наш всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов.<…> Женя был очень хорошим, компанейским человеком, обладавшим прекрасным чувством юмора. Замечательным надежным партнёром в работе. Знал множество стихов и прекрасно их читал. Ему был дан дар слова. Никогда не повышал голоса, не участвовал ни в интригах, ни в конфликтах», - написала Данько в Facebook.

Она отметила, что Суслов был хорошим семьянином, женат был единожды, в семье выросли две дочери, мечтал дожить с женой до бриллиантовой свадьбы

«В последнее время тяжко болел. Сегодня его не стало... Скорбим... Отпевание Евгения Яковлевича Суслова состоится в понедельник в Елоховском кафедральном соборе (Богоявленском кафедральном соборе в Елохове – ред.)», - добавила Данько.

Суслов родился в октябре 1937 года. Пройдя конкурс, с 1962 года работал в отделе дикторов Центрального телевидения. Талантливый человек, обладатель необыкновенно красивого богатого голоса, он был ведущим «Голубых огоньков», концертов выдающихся артистов эстрады, голосом парадов и демонстраций, новостных выпусков. А с появлением программы «Время»- одним из первых ее ведущих.