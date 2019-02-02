РИАМО - 2 фев. До 10 утра субботы на территории Московской области ожидается гололед и сильный туман, жителей призывают проявить максимальную осторожность, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до 10 часов 2 февраля местами в Московской области ожидается гололед, туман с видимостью 500-1000 метров», – говорится в сообщении.

При гололедице водителям рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным автолюбителям советуют воздержаться от поездок за рулем автомобиля. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.

«Будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдайте дистанцию», - уточняется в материале.

Пешеходам в гололедицу рекомендуют передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям советуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана водителям необходимо снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.