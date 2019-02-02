РИАМО - 2 фев. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий Рузского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (1 февраля – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 7 декабря 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: рабочий поселок Тучково Рузского городского округа», – говорится в документе.

Ограничения сняли от северной границы деревни Землино до восточной границы деревни Ястребово, далее на юг вдоль границы Рузского округа, до южной границы деревни Таганово, далее до южной границы деревни Лунинка и далее на запад вдоль границы Рузского округа до северной границы деревни Землино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.