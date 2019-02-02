РИАМО - 2 фев. Утром в субботу в столице прогнозируют туман и гололед, пешеходам и водителем рекомендуют быть острожными, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10:00 2 февраля местами в Москве ожидается гололед, туман с видимостью 500-1000 метров», - говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям в неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Пешеходам советуют быть внимательными и осторожными в условиях непогоды.

«В случае необходимости звоните по телефону «101» или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22», - заключается в материале.