РИАМО - 2 фев. В прошлом году пользователи портала госуслуг из Московской области отправили более 2,5 миллионов электронных форм на получение госуслуг, количество заявок выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом, говорится в сообщении пресс-службы «Ростелекома».

«Жители Подмосковья в 2018 году оплатили налоги на сумму более 2,7 миллиарда рублей, госпошлины – свыше чем на 1 миллиард, штрафы – более чем на 870 миллионов и судебные задолженности почти на 350 миллионов рублей», - добавляется в материале.

Сервисом «Мультиоплата» жители Подмосковья воспользовались более 700 тысяч раз, оплатив около 1,5 миллиарда рублей. Данный сервис позволяет погасить одним платежом сразу нескольких автоштрафов, налоговых или судебных задолженностей.

По данным пресс-службы, в целом за 2018 год число пользователей портала госуслуг увеличилось на 21 миллион и достигло 86 миллионов. За прошедший год количество посещений портала возросло более чем на 30% и достигло 582 миллионов. Ежедневно на www.gosuslugi.ru заходили в среднем 1,6 миллиона пользователей.

В прошлом году через портал пользователи заполнили и отправили более 60 миллионов электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55% превышает показатели предыдущего периода. Самой популярной услугой стал запрос информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России, на втором месте по популярности – регистрация транспортных средств, на третьем - оформление загранпаспорта нового поколения и регистрация права собственности.

Объем платежей через портал госуслуг в 2018 году почти вдвое превысил показатели 2017 года и составил 52,6 миллиарда рублей против 30,3 миллиарда рублей.