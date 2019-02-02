РИАМО - 2 фев. На трассе А-108 в городском округе Ликино-Дулев опроизошло столкновение трех грузовых автомобилей и двух легковушек, в результате происшествия пострадал водитель одного из легковых автомобилей, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 19:30 1 февраля 2019 года от оперативного дежурного управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение о том, что в результате несоблюдения дистанции и скоростного режима произошло ДТП, а именно попутное столкновение трех грузовых автомобилей и двух легковых автомобилей на 229-м километре трассы А-108 городского округа Ликино-Дулево», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, он доставлен в городскую больницу Егорьевска.

Движение на автодороге в результате аварии не перекрывалось, но было ограничено по одной полосе. Розлива топлива нет, возгорания не последовало.