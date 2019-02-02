РИАМО - 2 фев. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами будет идти небольшой мокрый снег, температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем характер погоды в Московском регионе будет носить неустойчивый характер. Ожидается облачная погода, местами с небольшим мокрым снегом. Максимальная температура воздуха во второй половине дня в столице составит от минус 2 до 0 градусов, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса. Таким образом, среднесуточная температура значительно превысит свою климатическую норму», - говорится в сообщении.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление продолжит подрастать и к середине дня достигнет 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

Синоптики отмечают, что по влиянию на организм погода будет дискомфортной как для метеочувствительных людей, так и для практически здоровых. Такое отрицательное влияние будет обусловлено очень высокой влажностью воздуха, пониженным содержанием кислорода в приземном слое воздуха, температура остается выше привычных значений для начала февраля.

«Такие неустойчивые метеопараметры в сочетании с отдельными возмущениями геомагнитного фона оказывают влияние на самочувствие, активность, настроение, психо-эмоциональный статус метеочувствительных людей с различными хроническими заболеваниями, с синдромом хронической усталости, вегетативными расстройствами», - уточняют специалисты.

Недомогание, слабость, снижение функциональных резервов организма (общая слабость, быстрое снижение физических сил, депрессивные и эмоциональные расстройства) могут отмечать и практически здоровые люди молодого и трудоспособного возраста.