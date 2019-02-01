РИАМО – 1 фев. Названы десять лучших перевозчиков общественного транспорта в Подмосковье за четвертый квартал 2018 года, в топ попали компании, предприятия и индивидуальные предприниматели, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В тройку лидеров вошли такие перевозчики, как ГУП МО «Мособлэлектротранс» из Коломенского городского округа, ООО «ГРАНТ-Авто», обслуживающее Раменский район, и ООО «Ккб-Буслайн» из городского округа Мытищи. Четвертое место в рейтинге занимает ГУП МО «Мострансавто», которое поднялось в рейтинге с девятого места. Пятое и шестое места занимают перевозчики ООО «ПАТО «Лобнятранс» и ИП Иваненко И. Г. из городских округов Лобня и Чехов», – отмечается в сообщении.

ИП Ясюк Д. А. занял седьмое место в рейтинге – он задействован в транспортном обслуживании жителей Наро-Фоминского городского округа.

«На восьмом месте находится ООО «Автотранссервис-2» из городского округа Серпухов. В рейтинге за третий квартал перевозчик занимал первое место. Замыкают список лидеров перевозчики из городских округов Серпухов и Чехов – это ИП Орехов В. С. и ИП Исакова Е. А», – перечисляется в материале.

Один раз в квартал министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области составляет рейтинг перевозчиков региона.

«Это необходимо для контроля за деятельностью перевозчиков и повышения качества услуг для жителей», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что при составлении рейтинга лучших перевозчиков Московской области учитываются такие показатели, как регулярность и количество выполненных рейсов, количество транзакций по оплате проезда безналичным способом, а также количество поступивших жалоб от жителей.

Кроме того, учитывается предоставление данных в Региональную навигационно-информационную систему Московской области, количество ДТП, совершенных по вине водителей автобусов.

«В Московской области рейтингуются все перевозчики региона. Из порядка 160 перевозчиков были выбраны лучшие 10 организаций, осуществляющие транспортное обслуживание на территории Подмосковья. Перевозчики, в работе которых зафиксировано несоблюдение расписания, маршрутов, транспортной работы, будут вызваны на рабочую группу при министерстве транспорта», – резюмировал Гержик.