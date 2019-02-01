РИАМО - 1 фев. Московское областное УФАС России вынесло постановление о наложении на ООО «Элит-Медикал» административного штрафа на сумму более 1,6 миллиона рублей за картельный сговор, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Элит-Медикал» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых администрацией городского округа Железнодорожный (ныне является частью Балашихи – ред.)

«Московское областное УФАС России признало ООО нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения ООО и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ», – отмечается в материале.