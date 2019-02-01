РИАМО - 1 фев. На приеме жителей подмосковного Реутова спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов пообещал помочь в решении жилищного вопроса и разобраться в жалобах, касающихся медицинских проблем, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«1 февраля в Реутове спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов провел прием жителей муниципалитета – к нему записалось шесть человек. Половина обратившихся просила помочь с жильем, вопросы еще двух жителей касались сферы здравоохранения», – отмечается в сообщении.

Инвалид I группы Нина Виноградова рассказала, что живет в комнате площадью 14 квадратных метров в общежитии. Она добавила, что по состоянию здоровья ей сложно жить в таких условиях, в очереди на предоставление жилья она только 106-я.

Брынцалов дал поручение в течение месяца решить этот вопрос.

«Учитывая вашу активную позицию (Нина Александровна – участник российских и международных конкурсов – ред.), а также состояние здоровья, я попробую решить ваш вопрос, чтобы к 1 марта Вы уже переехали в отдельную жилплощадь», – заявил председатель Мособлдумы.

Многодетная мама троих сыновей Марина Первушина обратилась со схожим вопросом. Она живет с детьми в квартире, где проживает еще пять родственников. Кроме того, Первушина ожидает в апреле четвертого ребенка.

«Найдем жилье к началу апреля с хорошим ремонтом, чтобы мать с четырьмя детьми смогла жить в комфортных условиях», – подчеркнул Брынцалов.

С просьбой помочь в расслужебливании жилой площади обратился Игорь Нечмилов – в течение 15 лет он работает в Реутове сварщиком, квартира была предоставлена администрацией.

«С учетом возраста и с учетом стажа работы, поможем с процедурой расслужеблинивания жилья. Думаю, что в течение месяца решим этот вопрос», – пообещал спикер Мособлдумы.

Пенсионерка Раиса Кузьмина пришла на прием с проблемой из другой сферы – в аптеку не завозят необходимые лекарства для больных диабетом.

«Подготовим письмо в областное министерство здравоохранения, чтобы разобрались с данным вопросом, кроме того, дам поручение профильному комитету Мособлдумы заняться проработкой данной темы. А что касается этого частного случая – выделю средства на закупку необходимых лекарств», – уточнил Брынцалов.

С просьбой компенсировать расходы на зубопротезирование обратилась Валентина Титова. По ее словам, в Реутове бесплатно данную процедуру не делают, в соседней Балашихе есть только одна поликлиника, но и там за ряд сопутствующих процедур необходимо платить из личных средств.

Глава подмосковного парламента ответил, что в течение месяца выделит средства из депутатского фонда на компенсацию затрат заявительницы.

Шестого пришедшего на прием, Юрия Подымахина, беспокоило обслуживание газового оборудования и участившиеся случаи мошенничества при проверке газа в квартирах реутовчан.

Брынцалов дал поручение направить имеющуюся информацию о фактах мошенничества в профильный комитет Мособлдумы, для дальнейшей проработки проблемы.