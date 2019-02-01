РИАМО – 1 фев. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов принял участие в региональной акции «Покорми птиц», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Хромов принял эстафету в рамках экологического марафона у Главного управления информационной политики региона и руководителя ведомства Анастасии Звягиной и повесил кормушку в городском округе Электросталь.

«Вместе с ним в акции принял участие глава муниципалитета Владимир Пекарев, ученики школы №12, представители казачьего общества и Союза пенсионеров. Кормушку установили в городском парке культуры и отдыха», – отмечается в сообщении.

Хромов отметил, что был рад присоединиться к экомарафону.

«Эта акция имеет не только большое экологическое значение, но и играет существенную образовательную роль в воспитании нашей молодежи», – подчеркнул он.

В свою очередь, зампред правительства передал эстафету экологической акции первому заместителю председателя правительства Московской области – министру образования региона Ольге Забраловой.

Старт экологическому марафону по защите зимующих птиц 25 января дал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин в Одинцовском районе вместе с главой муниципалитета Андреем Ивановым, юными хоккеистами и легендарным вратарем сборной СССР по хоккею Владимиром Мышкиным.

«Участником акции «Покорми птиц» может стать любой, для этого необходимо повесить кормушки, сделать фотографию, а затем разместить об этом пост в соцсетях с хэштегом #покормиптиц», – добавляется в материале.

Орнитологи рекомендуют вывешивать домики для птиц, оборудованные крышами и бортиками.

«В качестве корма можно использовать хлебные крошки, несоленые и нежареные семечки подсолнуха. В кормушки не следует класть крупные куски хлеба, которые на морозе становятся слишком твердыми и непригодными для еды», – заключается в пресс-релизе.