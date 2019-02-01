РИАМО – 1 фев. Министерство природных ресурсов и экологии России разработало проект постановления правительства о расширении на 75,6 гектара границ национального парка «Лосиный остров», расположенного на территории Москвы и Подмосковья, за счет земли столичного парка «Сокольники», документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления правительства Российской Федерации «О расширении национального парка «Лосиный остров» предполагается расширение территории национального парка «Лосиный остров» в административных границах города Москвы за счет включения в его границы части парка культуры и отдыха «Сокольники» (город Москва) площадью 75,6 гектара с целью сохранения уникальных ландшафтов, растительного и животного мира Москвы и ближнего Подмосковья», – говорится в документе.

В документе уточняется, что московский парк «Сокольники» в плане ландшафта представлен как единое целое с лесными массивами национального парка, также территории заказников являют собой единую природно-историко-культурную систему.

Включение новых земель может значительно повысить рекреационный и туристический потенциал леса и водоемов за счет создания зон экологического туризма и перераспределения рекреационных нагрузок, полагают разработчики проекта.