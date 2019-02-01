РИАМО - 1 фев. Сотрудники уголовного розыска обнаружили пропавшего в столице 14-летнего подростка в здании школы в подмосковной Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в отдел полиции обратилась мама 14-летнего мальчика, которая рассказала о том, что ее сын ушел из школы, расположенной в Алексеевском районе, и не вернулся.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий подросток был обнаружен в подмосковном городе Ивантеевка в здании школы, в которой обучаются его знакомые. Ребенок доставлен в отдел МВД России по Алексеевскому району города Москвы, где его ожидали родители», – отмечается в сообщении.

Ребенок находится в социально не опасном положении, медицинская помощь ему не требуется.

«С родителями и их сыном работают сотрудники отделения по делам несовершеннолетних», – уточняется в материале.

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