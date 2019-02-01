РИАМО – 1 фев. В Москве задержали шестерых студентов МГУ за изготовление самодельных бомб, которые они собирали прямо в общежитии университета, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Задержание произошло после того, как сотрудники правоохранительных органов собрали достаточно информации о деятельности ячейки анархистской организации, в которой состояли молодые люди», – отмечается в сообщении.

По данным агентства, ранее в поле зрения силовиков попал аспирант из Татарстана, проживающий в общежитии в Ленинских Горах.

«Он уже подтвердил, что занимался изготовлением взрывчатых веществ, в частности, он испытывал перекись ацетона в парке МГУ. Весной прошлого года аспиранта МГУ оштрафовали на 45 тысяч рублей за применение силы по отношению к полицейскому», – уточняется в материале.

Помимо этого, в январе задержанный начал выносить из своей комнаты подозрительные предметы (перчатки, провода, химикаты), которые прятал в общежитии.

«Тем не менее в пятницу при осмотре его комнаты было найдено большое количество улик: рации, бронежилеты, банки с алюминиевой пудрой», – перечисляется в материале.

Приезжий аспирант сдал силовикам своих подельников, которых также задержали.

Аспиранта МГУ задержали в Москве по подозрению в изготовлении взрывчатки>>