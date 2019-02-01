РИАМО – 1 фев. При вспышке острой кишечной инфекции, которая произошла в дошкольных общеобразовательных учреждениях в Москве в декабре прошлого года, пострадали 127 человек, говорится в документе столичного управления Роспотребнадзора, опубликованном в Telegram-канале главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Ранее объявили карантин в дошкольных группах московских школ №1357 и №2051, чтобы предотвратить распространение инфекции. По мнению родителей, причиной заболевания детей могла стать кишечная инфекция, однако ни один из директоров не подтвердил эту версию.

«При поступлении информации о регистрации случаев ОКИ (острой кишечной инфекции – ред.) управлением Роспотребнадзора по городу Москве было немедленно начато эпидемиологическое расследование и организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», – говорится в документе.

На основании данных, полученных из учреждений департамента здравоохранения Москвы и частных клиник, заболевание острыми кишечными инфекциями, в том числе, дизентерией, установлено у 127 человек. По результатам расследования было установлено, что групповые заболевания в детских дошкольных коллективах связаны с употреблением инфицированной пищи.

«В качестве фактора передачи инфекции рассматривается творог, изготавливаемый на одном из молочных предприятий в Липецкой области. В отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях», – добавляется в документе.

Эпидемическая вспышка ликвидирована в короткий срок в пределах одного инкубационного периода, новых случаев не зарегистрировано. Роспотребнадзор держит ситуацию на строгом контроле.