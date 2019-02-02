РИАМО – 2 фев. На участке Сретенского бульвара в столице с субботы ограничили движение в связи с реконструкцией здания, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Участок: Костянский переулок от пересечения со Сретенским бульваром до пересечения с Рыбниковым переулком. Период: со 2 февраля по 11 ноября круглосуточно», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что на участке организовано одностороннее движение по одной полосе.