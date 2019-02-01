РИАМО - 1 фев. Столичным студентам и активным молодым москвичам, которые хотят принять участие в работе над поправками к городскому закону о молодежи, необходимо прислать свои заявки по электронной почте, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее Шапошников сообщил, что к разработке новой редакции закона города Москвы «О молодежи» планируют привлечь молодых столичных парламентариев и студентов. Данный закон действует в столице уже десять лет.

«Друзья, от вас поступает очень много обращений в мои социальные сети с вопросом - как можно поучаствовать в разработке изменений в столичный закон о молодежи? Отвечаю общим постом. Будет создана рабочая группа, в которую войдут депутаты Мосгордумы, представители комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, молодые парламентарии. Приглашаем к участию студентов и активных молодых москвичей. Присылайте свои заявки на электронный адрес Центра молодежного парламентаризма с пометкой в теме письма «Закон о молодежи»: Info@dk.mos.ru», – написал Шапошников в Facebook.

Он подчеркнул, что депутатам совместно с молодежью предстоит очень интересная и интенсивная работа по доработке поправок в закон. Шапошников также пообещал подробно информировать о каждом этапе.