РИАМО - 1 фев. Московский фонд реновации жилой застройки объявил тендер на снос семи зданий завода «Серп и Молот», территория которого расчищается под возведение комплекса многоквартирных домов, сообщается на сайте RosTender.info.

«Стоимость сноса строений под номерами 79, 77, 60, 24, 49, 76 и 78 по адресу: Золоторожский вал, 11 оценивается в 1,367 миллиарда рублей. Финансирование ведется из средств фонда. Заявки от участников тендера принимаются до 19 февраля, а 21 февраля планируется подвести его итоги», – говорится в сообщении.

Последние конструкции в промзоне, как ожидается, будут разобраны в 2022 году. Заводу принадлежало около 150 зданий, в настоящее время большая часть из них уже снесена.

По информации Москомархитектуры, в рамках реорганизации на территории завода «Серп и Молот» появятся жилые кварталы, парки, объекты социальной инфраструктуры. Также в этой промзоне располагается одна из стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации. Общая площадь застройки на территории завода «Серп и Молот» превысит 1,5 миллиона квадратных метров.

«Реализовать проект планируется до 2025 года», – заключается в материале.