РИАМО - 1 фев. Молодые родители чаще ищут секции для своих детей в Сети и меньше ориентируются на рекомендации родственников и знакомых, сообщается на сайте kp.ru.



Сервис объявлений «Юла» совместно с Research.Mail.Ru провел опрос на данную тему, в котором приняли участие 3 тысячи россиян.



«По полученным данным, матери и отцы в возрасте от 23 до 34 лет в 2,5 раза чаще чем родители в возрасте старше 35 лет подбирают секции для ребенка через поисковики, на форумах, а также на сервисах объявлений», – отмечается в сообщении.



Большинство российских родителей подыскивают дополнительные занятия, тренеров, репетиторов возле дома. 85% просмотров на «Юле» приходится на предложения в радиусе менее 1 километра. Но на гимнастику, танцы и хоккей многие готовы записать ребенка и дальше от дома.



Треть родителей тратит на увлечения для детей от 2 до 5 тысяч рублей в месяц, а 17% заявили, что их ребенок посещает бесплатные занятия. Больше 10 тысяч рублей в месяц на секции готовы отдать 11% опрошенных россиян.



«По данным «Юлы», за прошлый год, дороже всего россиянам обошлись курсы английского языка. Одно занятие на сервисе объявлений стоит в среднем 2,63 тысячи рублей. Уроки по вокалу также достаточно дорогие – 2,61 тысячи рублей. Занятия по подготовке в школу предлагают в среднем за 2,5 тысячи рублей», – подчеркивается в материале.



Самыми недорогими являются занятия по шахматам (820 рублей за урок), фигурному катанию (1,07 тысячи рублей) и общей физической подготовке (1,38 тысячи рублей).



Больше всего интереса родители проявляют к спортивным секциям (66%). Самыми популярными являются борьба (25%), футбол (15%) и бег (9%). В конце списка стоят предложения по обучению ИЗО, волейболу и баскетболу.