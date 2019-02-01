РИАМО - 1 фев. Двенадцать российских легкоатлетов, в числе которых олимпийский чемпион Иван Ухов и чемпионки мира Татьяна Лысенко и Светлана Школина, были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил и лишены наград по решению Спортивного арбитражного суда, сообщает ТАСС.

Решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне 12 российских легкоатлетов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Документ опубликовали в пятницу.

«Сейчас будем смотреть, что делать дальше, пока решение приняла только первая инстанция, которая, насколько мне известно, основывалась на показания Родченкова. Теперь нужно дождаться резолютивную часть, после будем думать», – сказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Он уточнил, что для него данная информация не стала сюрпризом, поскольку спортсмены давно были отстранены от участия в соревнованиях.

«Мы об этом знали и понимали, чего ждать, это было лишь вопросом времени, если атлет не получал допуск, значит, у него были проблемы. Сегодня эти проблемы просто были юридически оформлены», – дополнил Шляхтин.

Были дисквалифицированы Иван Ухов (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Лысенко (Белобородова) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).