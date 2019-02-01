РИАМО – 1 фев. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве для повышения качества инженерной довузовской подготовки учащихся Реутова подписали в пятницу администрация городского округа, АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.



«Накануне дня российской науки подписали трехстороннее соглашение с генеральным директором, генеральным конструктором АО «ВПК «НПО машиностроения» Александром Георгиевичем Леоновым и ректором МГТУ имени Баумана Анатолием Александровичем Александровым. Этот документ станет основой для дальнейшего развития образовательного кластера Реутова, повысит качество инженерной довузовской подготовки учащихся нашего городского округа», – сказал журналистам глава городского округа Станислав Каторов.



Он отметил, что уже сегодня внутри города организован полный цикл образования: от детского сада – до вуза.

«В полную мощность заработал детский технопарк «Изобретариум». В 2018 году шесть выпускников его курсов получили направления для поступления в МГТУ имени Баумана. Помимо этого, в городском лицее открыт специализированный инженерный класс, готовящий будущих студентов аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана, также расположенного в Реутове», – сказал Станислав Каторов.



Студенты и выпускники факультета могут не только пройти практику в стенах АО «ВПК «НПО машиностроения», но и получить работу на ведущем предприятии ракетно-космического комплекса.



Основой довузовского инженерного образования в Реутове стал детский технопарк «Изобретариум». Его педагогический состав сформирован в том числе из сотрудников градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения», преподавателей аэрокосмического факультета МГТУ имени Н.Э. Баумана и молодых ученых.

В рамках дополнительного образования школьники могут реализовывать проекты различным направлениям технического творчества. Предусмотрены программы естественнонаучного и высокотехнологичного направлений: химическая и робототехническая лаборатория, работа на станках с ЧПУ, 3D-моделирование и печать, космические исследования и работа с виртуальной и дополненной реальностью.

Площадь детского технопарка превышает 1,5 тысячи квадратных метров. На его строительство было направлено более 100 миллионов рублей, в том числе около 45 миллионов из областного бюджета, 35,5 миллиона рублей вложило предприятие АО «ВПК «НПО машиностроения».