РИАМО - 1 фев. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям при проверке администрации городского округа Шатура выявило нарушения ветеринарного законодательства РФ, администрация оштрафована, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В конце января 2019 года управлением за выявленные нарушения правил карантина животных администрация городского округа Шатура привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, выдано предписание об устранении выявленных нарушений», – отмечается в сообщении.

В декабре 2018 года управлением проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ администрацией городского округа Шатура.

Ведомством выявлены нарушения приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов», «Комплексного плана противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по профилактике заболевания бешенством людей и животных на территории Московской области на период с 2017 по 2020 годы».

Среди нарушений: похозяйственные книги заполнены в нарушение «Порядка ведения похозяйственных книг»; не представлены документы, подтверждающие проведение дератизационных мероприятий в местах сбора и складирования бытовых отходов, а также обеспечение контроля обработки дезинфицирующими средствами контейнеров, бункеров-накопителей и контейнерных площадок.

Также не представлены документы, подтверждающие рассмотрение в 2018 году на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям вопросов эффективности реализации мероприятий, направленных на профилактику заболевания бешенством людей и животных, которое должно осуществляться не реже одного раза в полугодие.