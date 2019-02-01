РИАМО - 1 фев. В 2018 году налоговики взыскали в Подмосковье более 11 миллиардов рублей по итогам проверок, это на 1,1 миллиарда превышает тот же показатель в 2017 году, доначисления по выездным налоговым проверкам составили 20,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы РФ по Московской области.

«Налоговыми органами Московской области по результатам налоговых проверок за 2018 год дополнительно начислено налогов, сборов, пени, предъявлено налоговых санкций на сумму 23,8 миллиарда рублей. Из них на отчетную дату взыскано более 11 миллиардов, что на 1,1 миллиарда рублей или на 10,7% больше, чем за 2017 год», - говорится в сообщении.

Доначисления по выездным налоговым проверкам составили 20,5 миллиардов рублей, по камеральным проверкам доначислено 3,3 миллиарда. Кроме того, по итогам проверок уменьшена сумма убытка организаций в размере 1,6 миллиарда рублей.

Число выездных проверок из-за смещения акцента на добровольное уточнение налогоплательщиком налоговых обязательств сократилось за отчетный год, по сравнению с 2017-м, на 40% и составило 841. Эффективность результативных проверок увеличилась на 6,6 миллиона рублей и достигла 24,9 миллиона рублей.

«На долю добровольных уточнений налогоплательщиками налоговых обязательств после проведения аналитической работы налоговых органов приходится более 28% в общем объеме поступлений по контрольно-аналитической работе или 4,3 миллиарда рублей, что почти в три раза больше, чем в 2017 году», — добавляется в материале.

В Подмосковье в прошлом году провели 2,9 тысячи проверок обоснованности возмещения налога на добавленную стоимость. По результатам этих проверок признан необоснованным заявленный налогоплательщиками к возмещению налога в сумме 800 миллионов рублей.

Сумма уменьшенных платежей по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов за отчетный период снизилась почти в два раза от показателя прошлого года и составила 1,3 миллиарда рублей, что составляет 6,1% от дополнительно начисленных сумм по результатам налоговых проверок.

Налогоплательщики увеличили свои налоговые обязательства на 6,2 миллиарда рублей, уменьшили сумму убытка, заявленного в целях налогообложения, на 4,8 миллиарда рублей, на 1 миллиард уменьшили сумму НДС, заявленного к возмещению.