РИАМО - 1 фев. В рамках развития Киевского направления Московской железной дороги в скором времени начнут строительство третьего пути на участке между станциями «Солнечная» и «Апрелевка», сообщается на сайте RosTender.info.

«Сооружение пути обойдется в 2,28 миллиарда рублей. АО «РЖДстрой» объявило тендер по выбору подрядчика для выполнения строительных работ. Заявки от участников принимаются до 18 февраля, а победителя планируют назвать 25 февраля», – говорится в сообщении.

Длина участка – 33,3 километра (25,5 километров в пределах Москвы и 7,8 километра в Подмосковье). Кроме строительства дополнительных путей, здесь реконструируют 15 станций и остановочных пунктов, построят три новых остановки с формированием на них транспортно-пересадочных узлов. Работа будет вестись в три этапа и завершится в течение 5 лет.

Киевское направление после присоединения новых территорий в 2012 году стало ключевым для развития новой Москвы.