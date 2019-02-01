РИАМО - 1 фев. Участники творческого показа представили в Ликино-Дулеве сделанные своими руками детские санки, кто-то сделал из них пожарную машину, кто-то печку из сказки про Емелю, а кто-то украсил их павлово-посадскими платками, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники Госавтоинспекции провели для дошкольников тематическое мероприятие «Эй, водитель – не спеши! В санках едут малыши!» в формате творческого показа детских зимних санок, которые малыши и их родители сделали своими руками.

«Любимое всеми детьми зимнее средство передвижения было представлено в нескольких вариантах: это и знаменитая печка из сказки про Емелю, спортивный автомобиль, сани, украшенные павлово-посадскими платками, пожарная машина и многие другие, но самый важный атрибут в дизайне санок был элемент дорожной безопасности и световозвращающие аксессуары, что сделало их заметными для водителей», – отмечается в сообщении.

Ребята демонстрировали свои творческие работы перед гостями мероприятия и рассказывали небольшие текстовые зарисовки по дорожным правилам. В конце мероприятия юные мастера были награждены грамотами и тематическими призами.