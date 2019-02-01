РИАМО - 1 фев. В Московской области в пятницу стартовал экспериментальный инновационный проект «Стань чемпионом», он поможет определять предрасположенность ребенка к спортивным дисциплинам, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Подмосковье стало одним из первых регионов, где реализация этой программы запущена в пилотном режиме. Совместно с министерством физической культуры и спорта Московской области, организаторы проекта будут заниматься разработкой и внедрением модели отбора спортивно одаренных детей на территории Московской области», – отмечается в сообщении.

Основная задача проекта – определять предрасположенность ребенка к тем или иным спортивным дисциплинам.

«Это взаимодействие позволит формировать потенциально сильный спортивный резерв, растить профессиональных спортсменов с первых шагов, разрабатывать оптимальные программы тренировок. Еще одним важным фактором в совместной работе станет культивация и развитие устойчивого интереса у детей к видам спорта», – подчеркивается в материале.

Помимо Московской области в проекте принимают участие Ростовская, Самарская, Калининградская области, а также Санкт-Петербург, Приморский и Краснодарский край.

На площадке международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в октябре прошлого года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством физической культуры и спорта Московской области и Автономной некоммерческой организацией «Стань чемпионом». Совместная работа будет направлена на выявление спортивных талантов у начинающих атлетов в возрасте от пяти лет.

«Понимание способностей начинающего спортсмена во многом определяет успех его профессиональной карьеры. <…> Важным фактором в совместной работе станет культивация и развитие устойчивого интереса у детей к видам спорта. это позволит уменьшить отсев детей в секциях, правильно организовать тренировочный процесс и целенаправленно работать над раскрытием спортивных талантов», – дополнил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он высказал уверенность, что в Подмосковье очень много спортивных талантов, которым нужно задать правильный импульс и работать на результат.

«С 1 февраля 2019 года планируется организовать тестирование в рамках проекта «Стань чемпионом» на двух объектах: в Мытищах площадка будет работать по адресу: улица Силикатная, дом 30А, в спортивном комплексе «Строитель». Второй точкой станет «Арена Химки»», – резюмировал Терюшков.