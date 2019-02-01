РИАМО - 1 фев. Порядка 4 тысяч человек пользуются маршрутами наземного городского пассажирского транспорта в Москве каждую ночь, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

«Четыре тысячи. Вот столько людей каждую ночь ездят на ночных маршрутах. А с пятницы на понедельник – еще больше», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщал, что в наземном городском транспорте установили 22,5 тысячи считывателей проездных билетов, валидаторы теперь есть у всех дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах.

При этом на 47 маршрутах на севере, северо-западе, юго-западе и в центре Москвы работают валидаторы нового образца с функцией оплаты бесконтактной банковской картой и мобильными устройствами с технологией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.