РИАМО – 1 фев. Карантин по бешенству животных объявили на территории поселка Успенский в городском округе Серебряные Пруды, карантин также ввели от восточной границы деревни Серково, далее на юг вдоль границ городского округа до западной границы деревни Александровка и далее до восточной границы деревни Серково, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (25 января – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: поселок Успенский городского округа Серебряные Пруды», – говорится в тексте документа.

Карантин ввели от восточной границы деревни Серково, далее на юг вдоль границ городского округа Серебряные Пруды до западной границы деревни Александровка и далее до восточной границы деревни Серково.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.