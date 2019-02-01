РИАМО – 1 фев. Подмосковье по итогам смотра-конкурса региональных отделений движения «Юнармия» на кубок заместителя министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил заняло первое место среди региональных отделений в Центральном федеральном округе и третье в России, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов вручил заслуженный кубок и дипломы подмосковному отделению юнармейцев. Награду получили министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева и руководитель регионального штаба ВВПОД «Юнармия» в Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков. Церемония награждения состоялась в Серпухове.

«Также в Серпухове Плещева вместе с Андреем Картаполовым и олимпийским чемпионом Легковым, а также главой городского округа Серпухов Дмитрием Жариковым приняли 28 юношей и девушек в ряды юнармейцев. Кроме того, они возложили цветы к монументу «Город воинской доблести» в память о подвигах наших предков», – отмечается в сообщении.

Теперь в Серпухове 554 юнармейца.