РИАМО – 1 фев. Карантин по бешенству животных сняли с территории деревни Озерицы в городском округе Луховицы, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 30 декабря 2018 года №613-ПГ, и признать благополучными следующие территории: деревня Озерицы городского округа Луховицы», – говорится в тексте документа.

Также в постановлении уточняется, что карантин отменяется от восточной границы деревни Власьево до восточной границы деревни Лесное, далее на юг вдоль границы городского округа Луховицы до восточной границы деревни Власьево.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.