РИАМО - 1 фев. Подмосковные власти передали нежилое здание в Мытищах в безвозмездное пользование благотворительному фонду «Познание», соответствующее распоряжение правительства Московской области имеется у РИАМО.

«Передать в безвозмездное пользование сроком на 25 лет благотворительному фонду «Познание» для использования в соответствии с целями деятельности, определенными ее уставом, имущество, находящееся в собственности Московской области», – говорится в документе.

Речь идет о хозблоке, который находится в Мытищах по адресу: улица Колпакова, строение 23В. Это трехэтажное здание с одним подземным этажом общей площадью около 1,5 тысяч квадратных метров.

Благотворительный фонд «Познание» оказывает поддержку программам в сфере образования, науки, спорта, культуры, искусства, просвещения, духовного развития. Также фонд реализует целевую благотворительную программу «Образование и здоровье».