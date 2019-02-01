РИАМО - 1 фев. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на февраль 2019 года, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

Адвокаты примут жителей региона 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 февраля с 10:00 до 14:00.

Консультации проведут по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительно записаться на консультацию можно по телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.