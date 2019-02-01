РИАМО - 1 фев. Управе Останкинского района Москвы выдали предупреждение об устранении нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Федеральной антимонопольной службы.

Управа не провела открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Как уточняется в материале, бездействие управы нарушает нормы части 1 статьи 15 закона о защите конкуренции.

«Орган местного самоуправления должен разместить извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение 20 дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию дома», – говорится в сообщении.

Непроведение открытого конкурса напрямую влияет на конкуренцию, поскольку лишь при публичном объявлении торгов могут быть выявлены потенциальные желающие получить доступ к товарному рынку, либо права ведения деятельности на нем.

«Управа Останкинского района Москвы должна устранить нарушение антимонопольного законодательства и провести конкурс по отбору управляющей организации», – уточняется на сайте.