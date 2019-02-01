РИАМО - 1 фев. Столичных автолюбителей предупредили о гололеде на дорогах в пятницу, водителям посоветовали быть аккуратнее, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Тепло и сыро в Москве сегодня. Но местами снежно, местами гололедно, предупреждает нас Гидрометцентр и призывает не терять на дорогах бдительности и теплых варежек. К ночи это все особенно пригодится - температура опустится до минус 4-7, и все обледенеет», - говорится в сообщении.

В пятницу в столице без существенных осадков, по данным Росгидромета, температура вечером составляет минус 3 градуса. Однако 2 февраля начнутся снегопады, которые 3 февраля перейдут в дожди. Ночью ожидается сильная гололедица, так как температура перейдет через 0 градусов к отрицательным значениям.

Также в Подмосковье и Москве на 1 и 2 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана.