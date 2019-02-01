РИАМО - 1 фев. На строительстве ЦКАД необходимо срочно нарастить количество рабочих и техники, сейчас к работам привлечено более 4,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы компании «Автодор».

«Состоялось очередное выездное заседание оперативного штаба под руководством первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова. Оно касалось строительства первого пускового комплекса ЦКАД. В числе важнейших вопросов для рассмотрения – срочное наращивание количества рабочих и техники, задействованных на строительстве, а также увеличение темпов работ по переустройству инженерных коммуникаций», – отмечается в сообщении.

Специалистам предстоит перенести 190 сетей, пока же переустроена лишь треть.

Первый заместитель председателя правления по технической политике государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко проверил выполнение поручений, выданных на выездном совещании, которое состоялось в конце 2018 года.

«Сейчас на строительстве ЦКАД задействованы 1548 единиц техники, работают 4574 человека. Количество персонала увеличивается: еще в декабре 2018 года на объектах было не более четырех тысяч. С наступлением тепла дорожные работы активизируют, количество персонала увеличат вдвое – до 10 тысяч человек», – подчеркивается в сообщении.

Оперативный штаб был создан в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина для контроля строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги. Совместно с Минстроем России был разработан и утвержден единый график, в котором определены мероприятия по наращиванию темпов строительства.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. В настоящее время строится 339 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.

Строительство ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость его реализации оценивается в более чем 300 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов будет профинансировано за счет средств ФНБ.