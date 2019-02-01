РИАМО – 1 фев. Единый регистрационный центр (ЕРЦ) предпринимателей начал работу в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Здесь будет проходить регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В церемонии открытия принял участие зампред правительства Московской области Вадим Хромов, начальник управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России Виталий Колесников, руководитель УФНС России по Московской области Екатерина Макарова, глава муниципалитета Владимир Пекарев.

«Открытие ЕРЦ позволит решить ряд задач, в том числе, минимизировать издержки заявителей на подготовку и представление комплектов документов для государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, а также принять эффективные меры по борьбе с недобросовестными фирмами-однодневками, фиктивной «миграцией» организаций при проведении налоговыми органами контрольных мероприятий», – сказал Хромов.

Он добавил, что на данный момент инспекция обслуживает налогоплательщиков 54 муниципальных образований Московской области, администрируемых 15 налоговыми инспекциями.

«Среди них такие крупные, как Электросталь, Мытищи, Королев, Балашиха, Химки, Одинцово, Красногорск и Реутов. Но в ближайшее время в ЕРЦ будут приниматься решения о регистрации субъектов предпринимательской деятельности всего Подмосковья», – заверил Хромов.

Он подчеркнул, что в целях сохранения «привычной» системы обслуживания заявителей в инспекциях по месту нахождения налогоплательщиков сохранена функция по приему и выдаче документов по регистрации, выдаче сведений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

«Также останется неизменным срок оказания услуг. Регистрация создания юридического лица осуществляется в течение трех дней, остальные регистрационные действия – в течение пяти дней», – пояснил Хромов.

По его словам, благодаря внедрению электронных способов взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками сегодня бизнесу совсем необязательно ехать в Электросталь, чтобы провести какие-либо регистрационные действия.

«Можно подать комплект документов в электронном виде через сайт ФНС России, не выходя из дома или офиса. Также в электронном виде можно направить документы через портал госуслуг, через нотариуса, в ближайшее время эту услугу будут оказывать и подмосковные МФЦ», – дополнил Хромов.

Спланировать визит в регистрационный центр поможет специальный электронный сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию», размещенный на сайте ФНС России.

«Реализация столь значимого проекта стала возможной благодаря личному участию губернатора Московской области Андрея Воробьева. ЕРЦ оснащен современным оборудованием, в нем созданы все условия для комфортного обслуживания налогоплательщиков», – отмечается в материале.

Прием посетителей ведется в 16 окнах по принципу «одна очередь – много окон». Система электронного управления очередью не только распределяет поток посетителей, с ее помощью можно оценить качество оказанной услуги.

«Операционный зал оформлен в едином фирменном стиле налоговой службы, понятная система навигации поможет заявителям ориентироваться в здании. Администратор зала подскажет, как получить нужную услугу. Для посетителей с детьми оборудована специальная зона ожидания», – подчеркивается в пресс-релизе.

ЕРЦ создан в структуре управления ФНС России по Московской области во исполнение мероприятий по улучшению качества обслуживания граждан и юридических лиц, обеспечения единообразных подходов к предоставлению государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.