РИАМО - 1 фев. Пациенту, который в результате дорожной аварии лишился части костей предплечья, врачи спасли руку путем пересадки кости, операция прошла в Ступине, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи Ступинской центральной районной клинической больнице провели уникальную операцию остеосинтеза пациенту, который в результате ДТП лишился фрагментов костей предплечья. Хирурги одномоментно выполнили три оперативных вмешательства, установив взамен утраченных костей титановую пластину и трансплантат из собственной кости пострадавшего», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что пострадавший поступил в больницу в экстренном порядке после аварии, получив множественные травмы.

«Врачи в срочном порядке провели остеосинтез, аутозабор кости, имплантацию и фактически спасли руку пациенту. Операции прошли успешно. Пациент в удовлетворительном состоянии продолжает лечение в больнице под наблюдением врачей и готовится к следующей операции», – пояснил Матвеев.