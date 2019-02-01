РИАМО - 1 фев. За первый месяц 2019 года через систему-112 в диспетчерский отдел АО «Мособлгаз» поступило 10,8 тысячи аварийных заявок, сообщается на сайте предприятия.

«О запахе газа сообщили свыше 7209 абонентов, более 350 человек заявили о пожаре газифицированных объектов, в 129 случаях осуществлялся вызов смежных служб, более 1400 потребителей подали заявку о перепадах давления газа. Почти в 1 тысяче случаев аварийная ситуация не подтвердилась», – говорится в сообщении.

«Мособлгаз» рекомендует не забывать о правилах пользования газом в морозные дни. Жителям не советуют использовать газовую плиту для обогрева квартиры, так как это повышает влажность воздуха и вызывает появление сырости, а также вредные для здоровья продукты сгорания газа накапливаются и могут вызвать отравление.

«Не оставлять без присмотра работающие газовые приборы, в морозные и ветреные дни возможно ухудшение тяги в дымоходах газовых приборов вследствие обледенения дымоходов или задувания в них ветра. В эти дни необходимо особенно внимательно проверять тягу в дымоходах перед включением, а также в процессе эксплуатации газовых водонагревателей или отопительных котлов», – добавляется на сайте.

Кроме того, жителям Подмосковья рекомендуют не забывать проверять вентканалы, напоминают, что отключение отопительных котлов в частных домах может привести к выходу из строя системы отопления, поэтому необходимо не оставлять их без присмотра более, чем на 10 часов.

Баллоны с газом не рекомендуют отогревать около печей и других отопительных приборов, а также возле открытого огня, так как это может привести к несчастным случаям. Кроме того, не советуют производить ремонт и перестановку газовых приборов самостоятельно.

«В случае утечки газа звоните по номерам «112» или «104» с любого телефона. До приезда аварийной бригады необходимо проветрить помещение, не зажигать огня, не пользоваться электричеством», – заключается в материале.