РИАМО - 1 фев. Басманный суд столицы арестовал директора «Ессентукигоргаз» Алана Кятова до 31 марта, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

На этой неделе задержан советник главы «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома». По этому делу задержали и Кятова.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Кятова. Данная мера пресечения избрана сроком до 31 марта 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Также сына Арашукова, 32-летнего Рауфа, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.