РИАМО - 1 фев. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на февраль 2019 года, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Приемная правительства Московской области находится в столице на Садовой-Триумфальной улице, дом 10/13, строение 2.

Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева примет посетителей 4 февраля с 10:00, с 15:00 в тот же день прием проведет министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина. 5 февраля с 15:00 прием проведет министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева. 6 февраля с 10:00 – председатель комитета по архитектуре и градостроительству области Владислав Гордиенко, с 15:00 – начальник Главного управления государственного административно-технического надзора региона Сергей Бизяев.

Седьмого февраля с 10:00 жителей Подмосковья примет министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, с 15:00 – начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян. 8 февраля с 10:00 – исполняющий обязанности министра имущественных отношений региона Алексей Вьюрков. 11 февраля с 15:00 – министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Первый заместитель министра образования области Ирина Каклюгина проведет прием с 10:00 12 февраля, министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков – с 15:00. 13 февраля с 10:00 – министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. 14 февраля с 10:00 – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. 15 февраля с 10:00 – министр социального развития региона Ирина Фаевская, с 16:00 – министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Председатель комитета по ценам и тарифам области Мария Пичугина примет жителей 18 февраля с 10:00, с 15:00 прием проведет министр правительства региона по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев. 19 февраля с 10:00 прием проведет заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов, с 15:00 – зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная.

Двадцатого февраля с 10:00 жителей примет министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев, с 15:00 – зампред правительства области Игорь Тресков. 21 февраля с 10:00 – руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков, с 15:00 – первый зампред правительства Подмосковья – министр образования области Ольга Забралова. 22 февраля с 10:00 – министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников примет жителей 25 февраля с 10:00, с 15:00 – исполняющая обязанности министра экономики и финансов региона Елена Мухтиярова. 26 февраля с 15:00 прием проведут зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков и министр потребительского рынка и услуг области Владимир Посаженников.

С 10:00 27 февраля жителей примут зампред правительства региона Максим Фомин и начальник Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерия Березовская, с 15:00 – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. 28 февраля с 10:00 – министр энергетики региона Леонид Неганов, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин.