РИАМО - 1 фев. Полицейские в ходе личного досмотра изъяли у молодого человека в подмосковном Одинцове порядка 40 граммов героина, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Тридцатого января в 16:40 на Можайском шоссе в Одинцове сотрудниками отдела наркоконтроля установлен и доставлен в отдел полиции молодой человек 1998 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 39,2 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».