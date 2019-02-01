РИАМО - 1 фев. Депутаты Московской областной думы в 2019 году представили 75 предложений о различных мероприятиях для включения в госпрограммы Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Тарас Ефимов принял участие в совещании рабочей группы по оценке заявок глав муниципальных образований на включение мероприятий в государственные программы Московской области. Он рассказал о наказах, собранных депутатами парламента в ходе предвыборных кампаний президента РФ и губернатора Подмосковья по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Всего от депутатов Мособлдумы поступило 75 мероприятий на включение в госпрограммы на 2019 год. По Балашихе из четырех предложений дополнительно в госпрограммы этого года были включены два. Это капитальный ремонт поликлиники №4 в микрорайоне Железнодорожный и выделение средств на частичное оснащение медицинским оборудованием и мебелью новой поликлиники №6 в микрорайоне Павлино», - сказал Ефимов.

На капитальный ремонт поликлиники будет выделено 53,6 миллиона рублей, а на оснащение оборудованием – 33 миллиона рублей.