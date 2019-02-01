РИАМО - 1 фев. На дорогах Подмосковья в прошедшем году произошло 255 ДТП с участием детей, в них погибли 15 несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции уделяют особое внимание выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей в салоне автомобиля без детских удерживающих устройств, в большинстве муниципалитетов региона пройдут профилактические мероприятия «Детское кресло» и «Ребенок пассажир». Во время проведения мероприятий автоинспекторы в проверочных коридорах осуществляют проверку машин на предмет правильной перевозки детей.

«По данным статистики в 2018 году в Московской области произошло 255 дорожных аварий с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых погибли 15 детей и 300 получили травмы. Перевозка каждого пятого пассажира осуществлялась с нарушениями ПДД РФ – без применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности», – отмечается в сообщении.

Несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних является основной причиной гибели и травматизма детей на дорогах.

«Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 44 тысяч нарушений правил перевозки детей в автотранспортных средствах. В каждом таком случае родители рисковали жизнью и здоровьем детей», – подчеркивается в материале.