РИАМО - 1 фев. В январе этого года департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы выявил на территории города два подпольных игровых клуба, нелегальное казино и зал игровых автоматов, все объекты закрыты, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Москве продолжается активная работа в сфере пресечения незаконных азартных игр на территории города. В январе 2019 года в Северном административном округе было обнаружено и закрыто подпольное казино, располагавшееся в квартире в 1-м Боткинском проезде, также в округе была пресечена деятельность нелегального зала игровых автоматов в 3-м Нижнелихоборском проезде», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Юго-Восточном и в Северо-Западном округах в течение января были обнаружены и ликвидированы два клуба, где проводились запрещенные азартные игры с использованием компьютерного оборудования. Игры в этих клубах организовывались для проверенных клиентов.

Из нелегальных заведений изъяли 140 единиц оборудования, в том числе 47 игровых автоматов. В отношении организаторов незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города проводит регулярный мониторинг объектов азартных игр и лотерей. К регулярным проверкам привлечены префектуры округов и управы, а также представители общественных пунктов охраны порядка. Экспертную оценку изъятого оборудования по возбужденным уголовным и административным делам проводят специалисты ГБУ столицы «Московский исследовательский центр».