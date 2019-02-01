РИАМО – 1 фев. В Подмосковье продолжаются массовые проверки водителей на трезвость, только в январе привлекли к административной ответственности около 750 автолюбителей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В будни и выходные дни сотрудники подмосковной Госавтоинспекции продолжают активно проводить массовые проверки водителей, направленные на предупреждение случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии.

«Только за первый месяц 2019 года к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии привлечено 747 водителей, еще 535 – за отказ от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования», – отмечается в сообщении.

По вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, на территории Московской области произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 25 получили травмы различной степени тяжести.

«Госавтоинспекция Московской области обращает внимание водителей, что управлять автомобилем в состоянии опьянения запрещено. При необходимости совершить поездку лучше воспользоваться общественным транспортом или услугами такси, а если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем, находящемся в нетрезвом состоянии, незамедлительно сообщите в полицию», – заключается в материале.