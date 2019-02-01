РИАМО – 1 фев. В общежитии МГУ задержан аспирант механико-математического факультета вуза по подозрению в изготовлении взрывчатки, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска – аспирант мехмата МГУ – был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах», – заявил информированный источник.

По его словам, правоохранители вышли на след аспиранта при расследовании уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.

Он отметил, что мужчина признался в изготовлении в сентябре 2018 года взрывчатки, которую он успел испытать.

«В ходе обыска в его комнате были обнаружены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература», – дополнил собеседник.